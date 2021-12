América: Buscaría liberar una plaza de extranjero en la defensa central

En la reestructura que desean hacer en América una de las intenciones es poder bajar el número de extranjeros y la defensa central es un punto ideal para modificar considerando que tres de sus 10 plazas se ocupan con defensores.

Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera son por ahora los zagueros que militan en el Nido; sin embargo, sumando a Jordan Silva, al recién debutado Emilio Lara, y que Luis Fuentes puede jugar esa posición resulta demasiado ocupar tantas plazas en una misma posición.

Aguilera es quien al parecer lleva ventaja, pues aunque no ha firmado su renovación es prácticamente un hecho que extienda su permanencia en la institución, y aunque no descartan analizar una posible oferta, no es un secreto que el argentino es del gusto del cuerpo técnico.

El caso del uruguayo Cáceres es una incógnita, ya que parece tener un techo muy alto todavía, sin embargo, sus errores en momentos clave no han caído bien en el club debido a que han costado puntos y eliminaciones.

Mientras que la situación del paraguayo Valdez es distinta, antes de su lesión contra Rayados estaba convertido en un ícono del equipo, no obstante, desde su regreso no ha podido encontrar su mejor versión.

Cabe recordar que dentro de su panorama la directiva azulcrema tiene en su radar al defensa central poblano, Israel Reyes, por lo que la posición parece estar saturada.

"No hay ningún jugador seguro en el equipo, a todos se analizará y en la defensa no es la excepción", comentó una fuente consultada a RÉCORD.

