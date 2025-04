Sebastián Cáceres defiende a André Jardine tras críticas: "gracias a él logramos el Tricampeonato"

Si hay alguien a quien agradecerle por el Tricampeonato, es a André Jardine. Pese a los resultados adversos en el Clausura 2025 y la eliminación en la CONCACAF Champions Cup, Sebastián Cáceres, defensa uruguayo de América, salió en defensa de su entrenador, de cara al partido del ante Mazatlán en la última jornada de la fase regular.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

"Es lo fácil, cuando no ganas siempre es fácil criticar, siempre es fácil decir cosas negativas pero también no hay que olvidarse que gracias a Jardine hemos conseguido un Tricampeonato. A veces el futbol o quienes lo cuestionan tienen memoria corta", comentó el charrúa.

América fue eliminado por Cruz Azul en Concachampions | IMAGO7

'El equipo sabe salir adelante'

Sebastián Cáceres recordó las palabras de André Jardine, pues las Águilas ya han pasado momentos más complicados y salieron a delante.

"Creo que hemos pasado peores momentos; no vayamos muy lejos, el torneo pasado estábamos en la situación que casi no clasificábamos al Play In. Pero bueno, el equipo siempre supo salir adelante cuando las cosas parecían críticas".

El uruguayo aseguró que ellos no tienen dudas en el vestidor y que muchas veces pasa por un mal análisis que se le da al equipo.

“Las dudas se las ponen solo ustedes, porque no hay mayor demostración que lo que pasó el torneo pasado, si con eso no queda claro de lo que es capaz este equipo, creo que están haciendo un mal análisis de las cosas", compartió.

Cáceres ha sido fundamental en el esquema azulcrema | IMAGO7

Van por el Tetracampeonato

Sebastián Cáceres aseguró que seguirán luchando por el objetivo que les queda que es el Tetracampeonato a pesar de haber quedado fuera de la CONCACAF Champions Cup .

"Las dudas se las ponen solo ustedes, porque no hay mayor demostración que lo que pasó el torneo pasado, si con eso no queda claro de lo que es capaz este equipo, creo que están haciendo un mal análisis de las cosas", dijo ante los medios.

"Todos estamos tratando de buscar nuestra mejor versión para lo que se viene, para competir en la Liguilla, tratar de salir campeón y creo que eso es fundamental para conseguirlo. Creo que cuando este equipo está en una muy buena versión de cada uno se le ha hecho difícil a todos los equipos ganarnos", sentenció el defensa del América.

El central sabe que aún se puede conseguir el Tetracampeonato | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América recupera a Rodrigo Aguirre de cara al Clausura 2025 de la Liga MX