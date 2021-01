Solari afirma estar satisfecho con Roger Martínez y abre la puerta a Díaz e Ibargüen

Santiago Solari, director técnico del América, se mostró satisfecho por el desempeño de Roger Martínez, quien definió el partido en favor de las Águilas, aunque también destacó el esfuerzo de todos sus jugadores.

“Yo estoy contento por cómo entró Roger Martínez hoy al partido y que lo definió, pero también cómo entró Henry, y también estoy contento con todos los cambios porque todos entraron y colaboraron, también con todos los que entraron desde el principio porque hicieron un trabajo muy serio contra un equipo que es muy serio, como son los equipos de Tena, no te regalan cosas, porque son muy organizados defensivamente, se abren mucho y no te permiten presionar con facilidad”, declaró Solari en conferencia de prensa.

Solari también reveló que desea contar con un '8' en su plantilla, algo que ya se lo hizo saber a la directiva.

“Hoy necesitamos un 8 en el banquillo, yo lo decidí así, el club conoce mi diagnóstico y trabajamos todos en la misma dirección”, comentó.

El estratega argentino evitó polemizar con el tema de los contagios en el partido ante Rayados y dejó en claro que no acostumbra a señalar cuestiones extra cancha.

“Yo no voy a jugar con eso y no me corresponde. Esa parte no me toca, no es a mí a quien deben de preguntar eso. Culpar o señalar no me gusta, no soy fan de eso", aseveró.

El Indiecito destacó la buena actitud que mostró su equipo ante los Bravos de Juárez, sin embargo, dejó en claro que todavía tienen cosas que mejorar.

“Hoy tuvimos pocas ocasiones del rival, eso es lo que estuvo muy bien, creo que América ha demostrado buena actitud y estoy muy contento, tuvimos más profundidad, pero hay cosas aún por mejorar”, finalizó.

El entrenador del América confirmó que tanto Sergio Díaz como Andrés Ibargüen podrían abandonar la institución en los próximos días, razón por la que no los tomó en cuenta para este partido.

“El club sabe lo que quiero en la plantilla, hasta el 31 sabremos bien quién estará, pero Díaz e Ibargüen sí pueden salir, por lo mismo no los teníamos que arriesgar”, explicó en conferencia de prensa.

