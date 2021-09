Solari: 'Entendible que Chivas salga celebrando el empate; merecimos ganarlo'

Santiago Solari, técnico del América lamentó que su equipo no pudiera concretar las opciones de gol que tuvo frente a Chivas, además de que mantuvo encendida la polémica después del silbatazo final al asegurar que el Rebaño festejó el empate porque estaban pidiendo que terminara el juego debido al asedio de las Águilas.

“Es entendible que ellos salgan celebrando el empate como lo han hecho, porque en el segundo tiempo lo dominamos y tuvimos las ocasiones y merecimos ganarlo y cada minuto que pasaba sobre el final era una ocasión de gol. Cuando sufres esperas que termine el partido, el caso nuestro fue el revés; cuando dominas y llegas queríamos que el partido se extendiera y nos queda la sensación de que pudiste alcanzar el resultado", declaró Solari en conferencia de prensa.

Luego del polémico arbitraje, Solari admitió que se quedó con mal sabor de boca por las malas decisiones que el silbante tomó contra su equipo; sin embrago, evitó juzgar al mismo.

“Contento uno no se va cuando cree que las decisiones pudieron ser otras, lo que no hacemos es juzgar, yo creo que para juzgar más elementos los tiene ustedes porque tienen la imagen en directo. Uno con la experiencia que tiene a lo largo del futbol, sabe que ese tipo de decisiones se equilibran, hay errores en los partidos, pero a lo largo de un torneo se equilibra, siempre así sin ningún mal pensamiento. Sí, nos ha tocado en contra, pero tenemos paciencia", declaró.

El técnico del América dijo que prefiere que el juicio lo haga la prensa, al considerar que cuentan con más elementos para hacerlo, aunque recalcó que hoy, el rival cometió infracciones por las que a lo largo de la campaña han pintado de rojo a algunos de sus jugadores como Richard Sánchez o Emanuel Aguilera.

“Yo prefiero que eso lo juzguen ustedes, en algún momento emitiré una opinión al respecto, pero prefiero que esas cosas las hablen ustedes, tiene las cámaras, tienen los primeros planos, tienen los acercamientos, no hemos sido afortunados en el tema del VAR. Richard Sánchez fue expulsado contra el León, Aguilera contra el Atlas por este tipo de jugadas que se están juzgando con severidad y yo estoy de acuerdo porque hay que proteger la integridad de los jugadores, pero cuando nos ha tocado en contra no hemos sido afortunados”, señaló.

El estratega argentino justificó a los árbitros, pero dejó en claro que todo el sistema de comunicación entre ellos y el VAR debe mejorar.

“Es evidente que los árbitros igual que nosotros los entrenadores, e igual que los futbolistas tienen buenos partidos, tienen partidos regulares, tienen partidos malos y tienen partidos excelentes y cuando tienen partidos excelentes, nadie hablade ellos porque pasan desapercibidos. Cierto es que el VAR ha venido a corregir o a poner el ojo donde ellos no ven y tal vez hoy (ayer) era una situación para ellos. Aquí no estoy solo, en el mundo del futbol los entrenadores no sabemos muy bien cómo funciona ese mecanismo de comunicación y realmente cuando suceden cosas así no entendemos muy bien por que suceden o dejan de suceder, o porque el foco pone en algunos sitios y en otros no, pero eso es una cuestión que tiene que mejorar ellos, y no me refiero a los árbitros, sino a todo el conjunto, la comunicación entre la sala VAR y el árbitro”, finalizó.

