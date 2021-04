Solari: 'Giovani dos Santos mereció iniciar y definió el partido con un gran gol'

Santiago Solari, técnico del América, se mostró satisfecho por el gol con el que Giovani Dos Santos le dio el triunfo a su equipo sobre el Necaxa y señaló que el jugador se ganó estar de inicio.

"Giovani define el partido con un gran gol, me pone muy contento porque ha trabajado muy bien desde que llegamos. Se esfuerza por aportar y hoy inicia porque mereció iniciar, tomó ritmo contra Monterrey", declaró en conferencia de prensa.

Además de Gio, Solari también destacó y agradeció el esfuerzo que Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa hicieron para jugar ante los Rayos, pese haber tenido actividad con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA.

“Siempre que hay parones hay muchas cosas que ajustar porque hay jugadores que se ausentan, jugadores que se van con sus selecciones a distintos compromisos y ponen su foco en otros torneos, pero a la hora de regresar hay jugadores que no están disponibles, por ejemplo, Córdova que hoy no pudo estar con nosotros, pero Jorge (Sánchez) y Ochoa hicieron un esfuerzo después de viajar y todo eso no es sencillo de gestionar, no somos los únicos que nos sucede, pero no es sencillo por eso ponderó el esfuerzo de los jugadores. Merece ser destacada”, comentó.

El estratega argentino aseguró que en el futbol siempre es importante saber cuidar la ventaja, razón por la cual se dijo satisfecho con sus jugadores, quienes supieron dar la vuelta al partido pese a la dificultad de su rival.

“Defender la ventaja es parte de este deporte, es muy importante defender las ventajas y defenderlas bien, fue un partido complicado, ellos necesitaban puntos y habían cambiado de entrenador, lo sabíamos y así fue, es un equipo que se cierra muy bien, le supimos dar vuelta y estoy satisfecho por el trabajo del equipo y por el esfuerzo de cada uno de los jugadores”, finalizó.

