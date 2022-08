Tano Ortiz: "Con el plantel que tengo estoy super feliz y confío a muerte en ellos”

Pese a haber vencido 2-1 a FC Juárez, Fernando Ortiz, entrenador de América, dejó claro que no se conforma, pues sabe que su equipo debe mejorar, pero sobre todo sus jugadores no deben bajar la intensidad.

“Juárez juega muy bien, vino al Azteca e hizo su juego, te puedes equivocar, pero no querer, la intensidad y el querer no lo voy a negociar nunca. Esta semana voy a insistir en lo que fuimos y en trabajar”, dijo el técnico azulcrema, quien resaltó la labor de Henry Martin, quien marcó los dos goles del juego. Además de que explicó que aún no habla con su directiva respecto a si es que llegará algún jugador, esto luego de la salida de Naveda, Meré y Jorge Sánchez.

“Lo de Henry a mí no me sorprende, son excelentes jugadores, son delanteros, necesitan, conviven con el gol y están preparados para vestir esta camiseta, tienen el profesionalismo para trabajar día a día.

“Estoy feliz por los tres que se fueron porque pudieron encontrar un equipo que les diera más regularidad en el juego y no hay nada en contra de ellos. Si se llegara a sumar alguien, bienvenido sean, pero con el plantel que tengo estoy super feliz y confío a muerte en ellos”, explicó.

Al margen, el ‘Tano’ habló del juego que tendrá el próximo sábado ante Pumas y dijo que no es asunto suyo si los felinos están goleados y cansados, pues de igual forma las Águilas irán por los tres puntos a CU.

“Pumas es un Clásico y vamos a hacer el partido que creemos para poder ganar, lo tomaremos como un Clásico y pondré nombres que considero están mejor.

“Lo que haga Pumas es problema de Pumas, nosotros tuvimos más viajes que ellos, sí estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir porque hay cosas que no me gustaron. El sábado va a estar el mejor equipo que yo considere esa semana”.

