Tano Ortiz sobre advertencia de Chivas previo a Clásico Nacional: 'Nosotros hablamos en el campo'

América ganó en el Volcán y no llegará como víctima al Clásico Nacional tomando en cuenta que desde Chivas aseguraron que las Águilas pagarían los platos rotos; sin embargo, Fernando Ortiz no quiso entrar en la polémica argumentando que ellos hablarían en la cancha.

“Nosotros nunca pensamos en el Clásico, pensamos en Tigres, era el partido trascendental. Cada que se aproxima un Clásico, no me gusta hablar, nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigres. Sacamos un resultado importantísimo en una cancha difícil como esta”, declaró el estratega argentino.

“No voy a hablar, no soy de hablar previo. Nosotros hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ellos, yo no me fijo en eso”, agregó.

Respecto a la victoria en San Nicolás, el Tano no dudó en asegurar que sus jugadores hicieron un partido perfecto, ya que solo así podrían salir con vida de este estadio.

“Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de explicarles como sucedería el partido. Tal cual lo planificamos, tal cual salió. Los protagonistas son los jugadores, si ellos no llevan a cabo la idea de mi cabeza no hubiera sucedido. Tengo unos jugadores extraordinarios”, sentenció Fernando Ortiz.

