Tano Ortiz sobre goleada del América: "No fue un accidente, es producto del trabajo"

Para Fernando Ortiz, técnico del América la goleada 7-0 de su equipo sobre Cruz Azul no fue accidental, pues considera que es fruto del esfuerzo y trabajo de su equipo; sin embargo, dijo que ahora su cabeza está puesta en su próximo encuentro de Liga Mx.

“Yo no lo veo como un accidente, al contrario, es consecuencia del trabajo que los jugadores vienen mostrando día a día. Lo dije y lo vuelvo a decir: Estoy orgulloso de ser el entrenador de la clase de jugadores que tengo, es un clásico, con un marcador histórico, pero mañana saben que tienen que entrenar, recuperarse y pensar en Querétaro”, declaró ‘El Tano’ en conferencia de prensa.

“Mi cabeza piensa en Querétaro, no puedo sacarme eso de la cabeza, si fue una noche linda para la afición, si fue una noche linda para nosotros, para seguir insistiendo en lo que queremos, pero lo dije en el vestuario, fue un triunfo histórico, pero no es que quiera no disfrutar de una victoria muy merecida, pero esto sigue”, agregó.

Ortiz aseguró que las Águilas asumen cada partido como una Final, pues todos en el grupo están conscientes que están en el mejor equipo de México.

“Acá partido que enfrentamos sabemos que es una Final, estamos preparados para eso y para asumir los roles que tenemos como el mejor equipo de México”, finalizó.

