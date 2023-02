Fernando Ortiz destacó que el América nunca dejó de pelear por los tres puntos y que durante el transcurso del partido solo un equipo tuvo esa intención en el terreno de juego; sin embargo, la malas lecturas de juego les costaron el partido.

"La sensación de llevarnos los tres puntos a la capital la tuvimos todos, el análisis siempre lo hago en frío. Creo que se vio un equipo que insistió en querer buscar el resultado, con algunas desatenciones en los goles de ellos, pero está claro que en los 95 minutos solo hubo un equipo que quiso ganar el partido, estoy conforme", sentenció Ortiz.

A pesar de que para el entrenador del América su equipo fue superior, lo que les faltó fue la contundencia.

"Totalmente (fuimos superiores), no fuimos tan contundentes como el fin de semana anterior, creamos muchas ocasiones. Hay que seguir por este camino, somos un equipo grande donde siempre tenemos que ser los protagonistas y hay que buscar el resultado", agregó.

El Tano también señaló que las Águilas no mostraron una buena lectura de juego y esto les terminó por costar.

"Hay que seguir trabajando, no hay otra verdad que no considere a la hora de cometer errores. Esta vez no sé si fueron descuidos defensivos, lo que sí tuvimos fue una mala lectura de juego", detalló.

Finalmente, el estratega americanista aprovechó para hablar del debut de Esteban Lozano: "Ha trabajado muy bien el semestre pasado, lo ha hecho bien en la 20. No soy de los DT's que pone un jugador por resultado, si creo que puede jugar en el momento que lo necesita el equipo, tendrá posibilidad”, sentenció.

