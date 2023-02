Tano Ortiz tras triunfo ante Necaxa: 'Pudimos sufrir menos, hicimos línea de cinco para cerrarlo'

América terminó pidiendo la hora ante Necaxa a pesar de haberse encerrado en su área y de haber modificado a Línea de 5 para aguantar el resultado, una estrategia que para Fernando Ortíz es totalmente válida.

“Sensaciones de que podíamos sufrir un poco menos, desaprovechamos muchas situaciones. A veces no estamos finos como queremos estar y es parte también de una táctica. Nosotros no tenemos el miedo a poder cerrar el partido, sufrimos los últimos minutos, hicimos línea de cinco para poder cerrar el partido”, admitió el Tano.

“Se ganó. A veces mantener el cero es parte de. Me gustó mucho el segundo tiempo, generamos más ocasiones; muchas imprecisiones durante todo el partido. No es excusa pero el campo no estaba en condiciones, pero lo importante es que el equipo se impone ante todos”, agregó.

El argentino explicó que la ausencia de Federico Viñas, quien ya había suoerado su lesión en el tobillo es consecuencia de un golpe que volvió a recibir en uno de los entrenamientos.

“Fede (Viñas) entrena y se irá soltando de a poco. Tiene dolencia en la rodilla. Le pegaron dos veces cuando se integraba y preferimos que mañana que volvamos a entrenar pueda estar. Que ya no le peguen”, sentenció Fernando Ortíz.

