Tena sobre América: 'Lo diseñaron para ser grande y competir con Chivas'

En el marco de la celebración del 105 aniversario de América, Alfredo Tena, uno de los elementos que ha marcado toda una época al interior del club y que ha dejado una marca imborrable por todo lo hecho, aseguró que la grandeza y prestigio que ha alcanzado la insitución obedece a que desde un inicio se planeó construir un equipo gigante.

“Es grande porque así lo diseñaron los directivos que lo compraron, el señor Azcárraga Milmo así lo diseñó, para ser un equipo grande, para competir con Chivas que eran puros mexicanos comprando jugadores de calidad, el mismo Estadio Azteca que no es poca cosa”, confirmó el exfutbolista en entrevista con RÉCORD.

“Se apostó a lo grande y le dio resultados y posteriormente toda la gente que vino detrás de él comprendió lo que era el equipo, sus aspiraciones, objetivos y han sostenido esa ideología ganadora con la que fue creado desde un inicio”, añadió el llamado 'Capitán Furia'.

Fueron casi tres décadas las que Tena fue parte de la institución, recorriendo prácticamente todas las áreas, jugador de Fuerzas Básicas, futbolista profesional, director técnico y directivo, razón por la cual el propio americanista aseguró el club es parte de su vida.

“El América es como mi segunda casa, llegué a los 14 años, entonces me formé como persona y futbolista dentro del club. He trabajado ahí alrededor de 28 años en diferentes etapas, como jugador, como técnico, como directivo, entonces he pasado más tiempo con los jardineros del club que con mis propios hermanos”, finalizó Alfredo Tena.

