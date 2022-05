Travieso Guzmán sobre Tano Ortiz en América: 'Me está sorprendiendo, es un relevo de oro'

Si alguien conoce bien a Fernando Ortiz, es Daniel Guzmán, quien está sorprendido del trabajo del ‘Tano’ con América.

Y es que fue de la mano del ‘Travieso’ que el ahora entrenador de las Águilas llegó a México en 2005 proveniente de Estudiantes de la Plata, y aunque en 2008 como entrenador y defensa central de Santos fueron Campeones, Guzmán reconoció que nunca se imaginó lo que Ortiz es ahora.

“Tengo de conocerlo desde 2005 y es un tipo serio, con gran convicción de lo que quiere. La verdad no (imaginaba que sería entrenador). Él a mí me está sorprendiendo porque no era tanto de lidiar con un grupo de jugadores, de querer ser técnico, pero ya en el camino después de que se retiró, yo creo traía esa vocación de transmitir sus conocimientos, y fue sorprendente toda la forma en que llegó a México primero llegó a la 20 de América, se va Solari y se le dio la oportunidad y en este relevo le ha ido muy bien en cuanto resultados. Muchos me dicen que es sorpresivo, pero no porque él ya tiene años como jugador profesional, siendo capitán en los equipos que estado, entonces por eso le da seguridad a su plantel.

“Es un relevo de oro, pero también él es muy cauto. Él sabe que está haciendo las cosas bien y que al ser técnico los resultados son los que te avalan una permanencia, ojalá, por la amistad que tengo con él, que le vaya muy bien y logre el título, y se quede en América para refrendar lo bien que hizo este torneo”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, el ‘Travieso’ consideró que la experiencia que Ortiz tuvo como jugar en el futbol mexicano, le servirá para conducir a las Águilas hasta el título.

“El primer año que calificamos con Santos, yo quería seguir mi propuesta de juego porque fue el equipo más ofensivo y Pumas nos echó en Cuartos de Final con el ‘Tuca’; en el segundo año que volvimos a calificar y con la experiencia nos dimos cuenta de que la Liguilla se juega de otra manera, y fue lo que le pesó a Solari que hacía buenos torneos regulares, pero nunca pudo entender lo que es la Liguilla y el 'Tano' ya ha jugado liguillas y jugador diciendo campeón, él ya sabe lo que se juega en una Liguilla en México”, sentenció.

