'Yo siempre he sido americanista': José Urquidy, pelote mexicano de los Astros de Houston

El serpentinero mexicano José Urquidy reveló su amor por el América. Luego de concluir la Mexico City Series, en la que los Astros de Houston se impusieron en los dos juegos a los Rockies de Colorado, el pitcher sinaloense admitió que desde niño ha sido un fiel americanista.

"Yo siempre he sido americanista, desde chiquito, siempre me ha gustado, recuerdo que veía mucho a Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba, a Guillermo Ochoa también me tocó conocerlo y sí, siempre he sido Americanista", confesó dentro del club house de los Astros el lanzador derecho.

Antes de concluir, se le preguntó si ve a la Águilas conseguir el bicampeonato este torneo, a lo que José contestó con firmeza que “sí”.

Previo al primer enfrentamiento de la Mexico City Series, el serpentinero fue sorprendido por Israel Reyes, defensa del equipo varonil del Club América, junto con Karen Luna y Kimberly Rodríguez, jugadoras del equipo femenil, quienes juntos le obsequiaron un jersey autografiado por todo el equipo de Coapa.

ES AMERICANISTA El pelotero de los Atros de Houston José Urquidi confesó su cariño por el Club América. @myt_guzman pic.twitter.com/FTjWQmTpoo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 29, 2024

