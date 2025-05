Zelada considera a Malagón su sucesor en América

Entre figuras los elogios nunca faltan. Ejemplo de ello fueron las palabras que Héctor Miguel Zelada dedicó a Luis Ángel Malagón, a quien incluso señaló como su "sucesor" en América.

Así lo compartió en entrevista con David Faitelson. Durante la misma, relató una anécdota con el arquero de las Águilas, además que destacó los aspectos en los cuales tiene que mejorar.

La anécdota entre Zelada y Malagón

El exguardameta contó que fue tras el más reciente título de Liga MX, durante las celebraciones en el Estadio Azteca, que platicó con el actual portero azulcrema. "Tuve oportunidad de estar con él".

Zelada llenó de elogios a Malagón | MEXSPORT

"Le digo: 'Sigue haciéndolo así, muy bien. Vas muy bien. Puedes ser el sustituto de Héctor Miguel Zelada'". Y añadió que el joven arquero se sintió presionado. "Me dijo: 'No me diga eso, sustituto de usted nunca va a haber nadie, es una pieda muy pesada para mí'".

Malagón tiene que trabajar algunos aspectos

Enfatizó que para él, Malagón tiene todos los argumentos para ser un histórico en Coapa, aunque tiene algunas fallas. "No tengo dudas de que es un gran arquero, lo está demostrando".

Zelada ve en Malagón un sucesor | MEXSPORT

"Tiene la personalidad para ser portero del América, no cualquiera tiene la personalidad, más en conesa camiseta, en esa posición. Ha tenido algunas dudas", y señaló en específico que le falta saber jugar su área.

"La calidad en general la tiene, porque Malagón le ha ganado partidos al América. Hay partidos que ha hecho atajadas. Tiene que trabajar. Yo me quedaba cuando; terminaba el entrenamiento y que me tiraran centros. Él tiene que trabajar, que es donde ha tenido dudas de repente. Tiene grandes cualidades", finalizó.

Para Zelada, Malagón todavía tiene varios aspectos que mejorar | MEXSPORT