Zelada: 'Nadie de Chivas me pidió cambiar la playera y si hubiese pasado lo mando al car...'

Tras la polémica de Oribe Peralta y Uriel Antuna por quedarse a platicar con sus rivales entre carcajadas al finalizar el Clásico Nacional, el histórico del América, Héctor Miguel Zelada aseguró que personalmente nunca hizo eso, pues durante su paso con las Águilas era inaceptable.

"Yo terminaba un partido contra las Chivas y si lo ganaba saludaba a mis compañeros y vámonos al vestidor a festejar; si lo perdía en el momento que sonaba el silbatazo me iba corriendo al vestidor, porque los Clásicos son los partidos que no se deben de perder. Nadie me pidió cambiar la playera y si hubiese pasado desde luego lo mando al carajo", aseguró el exarquero en entrevista con Marca.

El argentino recordó que antes un gesto de ese tipo con el tan odiado rival les costaba el puesto, pues los Clásicos Nacionales se vivían a flor de piel.

"No es para alarmarse, pero si nosotros llegábamos a hacer esto en la época de Emilio Azcárraga, Don Guillermo Cañedo, 'Panchito' Hernández, Carlos Reinoso. Independientemente de que cada quién sepa cómo reaccionar en su momento, teníamos algo que decíamos 'no', nosotros llegábamos a hacer eso y nos corren", finalizó.

