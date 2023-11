Ya no quieren hablar nada al respecto. Alejandro Zendejas respaldó a Jonathan Dos Santos tras ser multado por la Comisión Disciplinaria por unas declaraciones que hizo contra Jesús Gallardo y afirmó que "solo estaba defendiendo"

Además, evitó caer en la polémica y aseguró que dentro de la institución ya le dieron vuelta a la página: "Ya se dijo todo, es un tema que ya pasó".

“No sé si me vayan a sancionar por decir esto, pero él estaba defendiendo a un compañero, creo que es normal y lo digo de buena manera porque se ve la unión que tenemos. Yo no lo veo mal, pero es un tema que ya pasó y está cerrado”, conmentó el estadounidense.

Finalmente, recordó la jugada en donde el propio Gallardo le fracturó la nariz aunque descartó el el futbolista de Rayados lo haya hecho con intención.

“Lo que me pasó a mí no fue con mala intención, son cosas que pasan en un partido y no creo que fuera así. La verdad no sé sobre ese tema, ya pasó hace unos días, nos enfocamos en la recuperación de Brian, ojalá sea pronto, sabe que tiene todo nuestro apoyo”, afirmó Alex Zendejas.

