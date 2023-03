Benjamín Mora sobre el Clásico Tapatío: "No creo que haya un favorito en un clásico tan relevante"

Benjamín Mora tiene claro que ninguno de los dos equipos llegan como favoritos para el Clásico Tapatío, ya que todo va a depender de como salgan los equipos para afrontar este compromiso tan importante; además señaló que las bajas que pueda tener su rival no afectarán la planeación para este compromiso.

"No nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean, en realidad no creo que haya un favorito en un clásico tan relevante. Yo pienso que es multifactorial quién pueda salir victorioso al final del partido puede pasar repetimos por los momentos del inicio del partido de cómo se controlen de cómo salga el equipo en ese día así que opino que lo mental lo emocional todo lo integral que puede estar sucediendo dentro de un desafío tan grande que es un clásico", señaló Mora.

Cabe destacar que el director técnico de los rojinegros ya sabe lo que es dirigir en un Clásico Tapatío, ya que durante la pretemporada se enfrentó al Guadalajara. A pesar de esto, Benjamín tiene claro que ese compromiso no puede servir de parámetro, puesto que ambos equipos han evolucionado aunque pueden existir ciertos patrones que se repitan: "Nos enfrentamos ahí en la Copa en la pretemporada, tenemos que tomar en cuenta que íbamos arrancando el proceso, era una etapa en la cual probablemente ninguno de los dos equipos encontraba todavía soltura en el desarrollo del funcionamiento, los dos equipos estábamos probando cosas. Lo único que que sí es rescatable es observar algunos patrones conductuales en la cuestión del funcionamiento, tanto del rival como el nuestro".

Cabe destacar que para este compromiso la Academia tendrá a todos sus hombres disponibles, a diferencia de su rival que no podrá contar con Víctor Guzmán. A pesar de esta situación, el técnico mexicano dejó claro que esto no condiciona el cómo va a salir a jugar su equipo: "Nosotros no nos ponemos a pensar mucho en esos pequeños detalles para definir nuestra intención, nuestra planeación y estratégicamente decidir que es lo que vamos a hacer. Nosotros nos enfocamos en lo que nosotros tenemos, que es un plantel completo, nosotros nos enfocamos en el día a día, en el funcionamiento particular de Atlas, en todas sus líneas y en todas sus fases sin importar el equipo que tengamos enfrente. Evidentemente en esta ocasión es un equipo importante, el cual me parece que tiene jugadores que van a ser complicados".

