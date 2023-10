Brian Lozano previo al Clásico Tapatío: 'No te puedes confiar sobre quien viene mejor o peor'

En el futbol, un rival no se debe demeritar y eso lo tiene claro Brian Lozano. El Clásico Tapatío está por disputarse, con Atlas y Chivas en igualdad de condiciones en cuanto a puntos se refiere: ambos registran 15 unidades y aunque los últimos días han sido complicados para el Rebaño, eso no los convierte en un equipo vulnerable, así lo dejó saber el atacante rojinegro.

"Sabemos que tenemos posibilidades, así como ellos pueden tener; son partidos especiales, no te puedes guiar de quien viene mejor o peor, si nosotros pensamos en eso creo que estamos cometiendo un grave error, estamos preparándonos para encontrarnos al mejor Chivas y estar muy bien mentalizados en ese partido para poder ganarlo", dijo en entrevista para RÉCORD.

El Huevo aseguró que los Zorros darán el todo por el todo, tal y como lo han hecho en cada encuentro que han tenido enfrente, aunque saben que enfrentar al Guadalajara es siempre un compromiso que tiene un toque especial por la rivalidad que ambos clubes tienen.

"No podemos entrar y pensar que va a ser un partido fácil, ningún partido en la liga va a ser fácil y obviamente menos este tipo de partidos, tiene un condimento muy especial, tenemos que tratar de estar concentrados en todos los detalles y buscar ganar el partido", expresó.

Hace apenas unos meses, los rojiblancos eliminaron a los de La Academia de la Liguilla, pero esta no será una revancha para Atlas, al menos no para Lozano, quien consideró que esta es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo y destacar las fortalezas de su equipo.

"No lo veo como una revancha, ya pasó. No quedó quedar afuera, hicimos nuestro trabajo, ganamos nuestro partido, ellos ganaron su partido, por diferencia de la tabla les tocó pasar a ellos. No lo tomo como una revancha sino como una nueva oportunidad y tratar de seguir fortaleciendo todas las cosas buenas que estamos haciendo: estamos siendo un equipo muy agresivo, intenso, compacto, generar situaciones para poder ganarlo", finalizó.

