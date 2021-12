Atlas vs León: Final inédita número 11 en los últimos siete años

Atlas contra León será la Final inédita número 11 en los últimos 7 años. La presencia de los rojinegros en el juego decisivo del campeonato se sumó a la larga lista de partidos que nunca antes habían resuelto un campeonato, pero no solo eso, el choque entre estos clubes será el primero en su historia en Liguillas.

El conjunto de la Academia logró lo impensable, llegar a una Final luego de 22 años y más de 40 torneos, pero no solo eso, con lo hecho durante la Fase Regular, Atlas tendrá la posibilidad de recibir el partido decisivo en el Estadio Jalisco, otro ingrediente inédito en esta serie.

La última vez que los rojinegros disputaron un título fue en 1999 cuando el equipo era dirigido por Ricardo Antonio La Volpe, quien debutó e hizo crecer a una generación destacada del club con jugadores como Rafael Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Miguel Zepeda, entre otros, solo que en aquella ocasión los de Jalisco cayeron en la Bombonera desde el manchón de penalti.

Es por eso que lo hecho por Diego Cocca es para enmarcar y en caso de volver a darle un título al equipo después de 70 años de sequía, el nombre del estratega argentino se colocará en una vitrina dorada para la institución.

Por su cuenta, León protagonizará su cuarta Final inédita en este tiempo, Pumas, Tigres y Pachuca fueron los 3 rivales anteriores, pero solo los de Nuevo León lograron arrebatarles el título, a los universitarios los superaron hace un año y contra los Tuzos consiguieron su Bicampeonato en un juego que fue polémico debido a que el dueño de ambos clubes era el mismo.

Cabe mencionar que en esta ocasión ni Atlas, ni León lograron colocarse en la gran Final venciendo a sus rivales, ambos consiguieron su pase por mejor posición en la tabla debido a que empataron en el marcador global ante Tigres y Pumas.

FINALES INÉDITAS

TORNEO PARTIDO

Grita México 2021 Atlas vs León

Guardianes 2020 León vs Pumas

Apertura 2019 América vs Rayados

Clausura 2019 Tigres vs León

Apertura 2017 Tigres vs Rayados

Clausura 2017 Chivas vs Tigres

Clausura 2016 Pachuca vs Rayados

Apertura 2015 Pumas vs Tigres

Clausura 2015 Santos vs Querétaro

Apertura 2014 Tigres vs América

Clausura 2014 Pachuca vs León

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ATLAS PERDIÓ CON PUMAS, PERO AVANZA A UNA FINAL 22 AÑOS DESPUÉS