Diego Cocca tras la Final de Ida: 'Atlas no se administra, va para adelante'

A lo largo de la Temporada Atlas se mostró como la mejor defensa, en ningún partido de la campaña el equipo recibió tres goles, y justo en el partido en el cual definen mucho del campeonato, los rojinegros fallaron y el propio Diego Cocca reconoció que haya sido su peor partido del semestre en ese sentido.

"Este equipo no se administra, va a para adelante, este equipo va a buscar los tres puntos, hoy venimos a buscar los tres puntos, no vinimos a empatar. Por eso se dieron tantos goles y León encontró. Por lo general no nos hacen tantos goles, esa es la bronca. Enfrente está un equipo que tiene mucha jerarquía y sabe jugar finales", declaró Cocca en conferencia de prensa.

"Es raro que a este equipo le hagan tres goles, y hoy pasó, pero no pasó en todo el torneo, nosotros solo metimos dos y salió un partido lindo para la afición con muchas emociones, pero nosotros tenemos que corregir, queda abierta la llave y el domingo tenemos que ganar", confirmó el estratega argentino.

DIEGO COCCA RESPALDÓ A CAMILO VARGAS PESE A ERRORES

El estratega de los Rojinegros fue cuestionado por la continuidad del portero Camilo Vargas, luego de que el colombiano volviera a dejar un rebote que le costó el segundo tanto del León, pero respaldó al arquero y aseguró que será titular en la Vuelta en el Jalisco.

Camilo (Vargas) nos ha salvado un montón de veces, el puesto del arquero es muy ingrato, nosotros confiamos plenamente en Camilo y no tenemos dudas que el domingo va a estar entero como siempre", declaró Cocca.

