Liga MX: Rayados recibe en casa al Atlas en busca del liderato

Rayados no renuncia al liderato general del Apertura 2022 y por ello buscará vencer a los Rojinegros del Atlas que están hundidos en una crisis de resultados .

Tras caer a media semana en la Campeones Cup ante el New York City de la MLS, el Atlas parece un rival a modo para que los norteños busquen la cima en casa, sin embargo, Víctor Manuel Vicetich aseguró que si bien no han tenido una buena campaña, los jaliscienses pueden ser un rival de cuidado.

"Atlas es el Bicampeón, no ha tenido una buena campaña, pero eso no significa que no pueda competir. Son los mismos jugadores que salieron campeones, no importa la situación del equipo", mencionó en conferencia de prensa.

Con 31 puntos y a falta de dos partidos, Vucetich podría superar su mejor marca de 36 puntos logrados en el Bicentenario 2010 con los Rayados; no obstante, el Rey Midas lo toma con mesura y espera que sus jugadores no caigan en distracciones.

“Vamos paso a paso , primero el partido contra el Atlas . La suma de los puntos va a ser consecuencia de lo que se hizo en el torneo . Es buen y parte importante , pero no nos puede desviar de los objetivos principales, que es ganas cada partido “, comentó.

A pesar de ello, el timonel de la Pandilla dejó en claro que su actual equipo tiene el mismo potencial que aquella escuadra que sumos dos títulos de liga entre 2009 y 2010.

"En aquellas ocasiones culminamos en tres ocasiones en la final, dos la obtuvimos. Se tuvo un cierre bastante positivo, tenemos la misma fuerza que en aquel entonces, tenemos ese nivel de competencia",sentenció.

