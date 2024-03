Atlas vs Gallos: El 5 de marzo fue un antes y un después para las barras en México

Después del conato de bronca en el encuentro entre Querétaro y Atlas del 5 de marzo del 2022 en el, hubo un parteaguas en la Liga MX tanto para los aficionados como para los grupos de animación en México.

Ante esto, Heron ‘Chiquilin’ Figueroa, uno de los líderes de la Barra 51, enfatizó que lo sucedido en 2022, fue un antes y un después para los grupos de animación en el futbol mexicano al igual que en la interna del grupo de animación del Atlas.

“Si claro, que sí fue un antes y un después, yo como grupo de animación te puedo decir que las directivas de ahí se agarraron para depurar, no digo que seamos blancas palomas, en todos lados hay gente conflictiva, si fue un antes y un después y las directivas aprovecharon para esto, las barras no están igual de llenas partido, tras partido. En todos lados está igual, no es que nos haya afectado, siempre han existido trabas, pero hoy si ellos se agarran diciendo que es la federación, pero antes con ellos no había problema, ahora es el club es quien te pone la traba y no te dice porque no tienes un FAN ID en la barra”, señaló.

De igual manera, reconoció que la implementación del FAN ID fue determinante para la reducción en los grupos de animación, luego de que el rechazo del registro y la falta de información ante le negativa, obligaron a que se opte por ir a otras zonas.

“Sí, si fue determinante para que se redujera bastante la afluencia a la zona de la barra, porque por ejemplo yo he mandado mi registro en tres ocasiones y no sé quien tome la decisión, pero las tres veces me han rechazado mi registro, todo piden, todos los datos, todo se ha hecho y se ha mandado en mi caso y me han rechazado tres veces, por eso opto por irme a la zona del preferente poniente”, agregó.

Al final, ‘Chiquilín’ Figueroa aseguró que también existieron cambios a la interna del grupo de animación Rojinegro, luego de que existe mayor regularización para quienes participan en la Barra, y las maneras en las que se establece el colorido en la tribuna.

“Ahora es completamente diferente a como se venía manejando el ingreso del color a la tribuna, la directiva de Atlas ya se puso más exigente, ya no te dejan entrar cualquier bandera, siempre tuvieron sus medidas para poder entrar, pero no puede entrar una bandera que no sea referente al apoyo del equipo, algo de Atlas. Ahora si te tienes que portar mejor, para poder dejarte meter banderas o instrumentos, entre mejor te vaya con la gente y demás, más acceso tienes a meter el color a la tribuna”, concluyó.

