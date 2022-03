Querétaro: Adolfo Ríos se disculpó con aficionados del Atlas por la violencia en la Corregidora

Momentos de angustia vivieron los aficionados en la Corregidora cuando comenzó la violencia en las gradas de la casa de los Gallos Blancos, obligando a que muchos buscaran refugio dentro de la cancha.

Después de que los peores momentos parecían haber pasado al interior del inmueble, Adolfo Ríos, director general de Gallos Blancos del Querétaro, bajó para hablar con aficionados rojinegros que trataban de proteger a sus niños.

"Esto no es México, esto no es futbol, esto no es lo que nosotros pretendemos para nuestro país. Una disculpa, nos duele muchísimo y la integridad de ustedes es lo más importante y de los niños. Va a estar todo bien", explicaba Adolfo.

Un infante decía hola constantemente y otro no para de llorar, cuando un aficionado del Atlas le explicaba que su auto estaba cerca, pero que necesitaba garantías pues a la salida del inmueble aún no era segura la situación.

