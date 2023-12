Colegio Orlegi cumple dos años de formar jugadores y profesionistas

Este 2023 Grupo Orlegi festeja dos años del Colegio Orlegi, mismo que abrió sus puertas por primera vez el 5 de diciembre de 2021 y que, en este ciclo escolar, despide a 42 alumnos graduados de preparatoria.

Colegio Orlegi se concibió para, más que preocuparse por la formación de futbolistas profesionales, los jóvenes se puedan formar en su totalidad como personas, todo esto basado en los tres principales proyectos de formación académica.

El primero es para los alumnos de tercero de secundaria, trabajando vinculados con sus escuelas de origen, el segundo es especialmente programado para los estudiantes de preparatoria en modalidad virtual y el tercero es un programa especializado para los graduados previo al ingreso a la educación superior.

¡Nuestros Rojinegros se unen a las felicitaciones para los hoy graduados de Colegio Orlegi! ¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/F9tA5nEOdW — Atlas FC (@AtlasFC) December 6, 2023

De los 42 graduados del Colegio Orlegi 19 son de las fuerzas básicas de Santos Laguna, 11 de Atlas y ocho alumnos externos, seis de ellos iniciaron su educación en el Instituto Atlas y terminaron el Colegio Orlegi.

De estos alumnos la mayoría pertenece a la categoría Sub 19, mientras que el resto se esparce en las Sub 18 y Sub 17.

