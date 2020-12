Atlas: Luis Reyes, ausente en presentación de los rojinegros por Covid-19

Este lunes Atlas presentó a sus refuerzos para el Guardianes 2021, sin embargo, Luis Reyes tuvo que conectarse vía streaming debido a que dio positivo por Coronavirus y no pudo estar con sus demás compañeros.

“No estoy con el equipo porque salí positivo por Coronavirus y estoy cuidándome. No me fue como quería en el América, me entregué al máximo y respeto las decisiones del entrenador”, afirmó Reyes en conferencia.

Asimismo, dejando su pasado americanista, el Hueso aseguró estar muy contento de regresar al club, pues consideró que vuelve a casa.

"La verdad estoy muy contento de regresar al club que me vio nacer, feliz de estar de vuelta y ser parte de este gran proyecto, esta transformación que la directiva y cuerpo técnico han planeado a la perfección. Feliz de estar nuevamente acá en casa", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER CALLEJA SOBRE DIRIGIR A AMÉRICA: 'SERÍA UN ORGULLO'