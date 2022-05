Atlas nunca perdió un partido por diferencia de tres goles desde que llegó Cocca

Diego Cocca dirigió su partido número 75 con Atlas y en este tiempo nunca ha perdido un partido por una diferencia de tres goles, único resultado que lo elimina del campeonato; sin embargo, el propio estratega argentino aseguró que la ventaja no es definitiva y que Tigres todavía podría dar vuelta al marcador el sábado en el Estadio Universitario.

"Me preguntan lo mismo, ‘¿cómo no se relaja el equipo?’ ¿cómo se va a relajar el equipo? Este equipo deja todo el corazón, le ganó 3-0 a Tigres. Hoy quiero disfrutar, vamos a salir a jugar, defender nuestra identidad y saber que el rival puede remontar el resultado. Está abierta la Semifinal, pero estamos muy contentos con lo que hicimos en nuestra cancha y con nuestra gente", confirmó el estratega rojinegro.

“El rival tranquilamente puede remontar el resultado, depende de nosotros no dejarlos hacer, hoy no los dejamos hacer, los presionamos y vamos hacer lo mismo en su cancha, lógicamente sabiendo que tiene jugadores desequilibrantes que vendrán con todo. Ahí está abierta la Semifinal, hoy estamos muy orgullosos de lo que hicimos en nuestra cancha, con nuestra gente, qué más decir", agregó.

Los elogios no han parado en la Madriguera, pero el entrenador argentino de los Zorros tiene claro que el mérito es de sus jugadores.

"Lógicamente el mérito es de los protagonistas, los jugadores, me pone muy orgulloso porque este equipo me emociona, no para de correr, de ir para adelante, lo dije el partido pasado, más allá que habíamos empatado con Chivas, la actitud del equipo hace el gran cambio”, apuntó Diego Cocca.

