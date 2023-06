Atlas presentó de manera oficial a sus tres refuerzos para el apertura 2023

Atlas presentó de manera oficial a los tres refuerzos que tendrán para encarar este Apertura 2023: el mediocampista, Mateo García, Rivaldo Lozano defensa lateral y el delantero Eduardo Aguirre.

Y fue precisamente el 'Mudo' Aguirre quien acaparó los reflectores luego de que su llegada a Cruz Azul se viera truncada debido a una supuesta lesión, aunque dijo no tener conflicto con La Máquina y dejó saber que está en óptimas condiciones para encarar este torneo.

"Es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo. No tengo nada contra Cruz Azul, por equis cosa no se dio la llegada. Estoy muy contento acá en Atlas, el equipo me está tratando muy bien, la directiva igual", dijo en conferencia de prensa.

A su vez, Lozano se dijo contento por 'regresar a casa', recordando su pasado y formación en la cantera rojinegra; mientras que García expresó la confianza que tiene en poder conseguir un campeonato con los Zorros.

