Beñat San José aceptó que las expulsiones condicionaron a Atlas

Atlas inició con el pie izquierdo su andar por el Clausura 2024, al caer 2-1 en su visita a Necaxa. Los rojinegros se habían adelantado en el marcador por medio de Eduardo Aguirre, pero dos expulsiones permitieron la remontada de los Rayos en los minutos finales.

Aldo Rocha vio la tarjeta roja al minuto 61, mientras que Bryan Trejo lo hizo al 90, por insultar al silbante Ismael Rosario López, tras el empate necaxista por medio de Ricardo Monreal. "Creo que las expulsiones han marcado totalmente el partido y los resultados".

"No voy a calificar a los árbitros, Trejo me dijo que no lo insultó, que al parecer el árbitro entendió otra cosa, pero qué le vamos a hacer", fueron las palabras de Beñat San José en la conferencia de prensa al final del partido. El estratega español señaló que el equipo se vio mermado desde la expulsión de Rocha y eso condicionó el juego.

"Yo no entreno al equipo para jugar con 10 o 9, obviamente es muy difícil, jugamos de visita y el de casa se fue para arriba cuando iba perdiendo. Hemos sufrido, queríamos salir más e ir más adelante. Ya con 9 es muy difícil", añadió en referencia al tanto de Alan Montes, que llegó en la compensación, después de la expulsión de Trejo.

Por último, aseguró que está satisfecho con el plantel que conformó y que solo pensaría en sumar a otro jugador en caso de una baja. "El mercado está abierto y es muy dinámico. Hasta que se cierre no podemos decir, pero tengo la sensación y la directiva también de que si no hay salidas ya no habrá entradas. Estoy contento con el equipo".

