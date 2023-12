Beñat San José en su llegada a México: "Orgulloso de estar en un grande como Atlas"

Este martes el entrenador español, Beñat San José, llegó a la capital jalisciense para dirigir a los Rojinegros del Atlas, en lo que será su segunda etapa como entrenador de un equipo de la Liga MX.

Durante su llegada, el nuevo timonel rojinegro dijo algunas cosas, destacando la grandeza de La Academia y diciéndose orgulloso de poder llegar a entrenar a un equipo tan importante y representativo como lo es el último bicampeón del futbol mexicano.

"Como técnico estoy muy feliz, muy orgulloso estar en un grande como Atlas, con títulos nacionales, mucha historia de más de 100 años, un enorme club y con muchas ganas, sé que es una afición muy buena, muy fanática, yo también soy un técnico con mucha pasión, solo decirles que vamos a pelear e intentar hacer un buen futbol para devolverles la felicidad", comentó en su llegada a Guadalajara

San José llegó a México luego de una etapa en el Bolívar, club boliviano, y cumplirá su segundo ciclo en nuestro país después de haber tenido su primera experiencia dirigiendo al Mazatlán, misma en la que aseguró haber disfrutado su estancia en suelo azteca.

"Más allá de que Atlas es un gran club, y que tengo pleno orgullo de dirigir al Atlas, es volver a México, es un gran país, yo siempre he dicho, he estado en muchos países y en muchos continentes, y la amabilidad que hay en México la he encontrado en muy pocos lugares, y ese es un motivo para venir, pero también está lo futbolístico, el futbol mexicano es una gran liga, espectacular, y es un gran reto", finalizó.

