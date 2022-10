Benjamín Mora a sus jugadores: 'No les diré que hacer, ellos me enseñarán el camino'

Benjamín Mora vivirá su primera experiencia en la Liga MX como entrenador principal de un equipo y lo hará en un equipo que fue Bicampeón hace seis meses, es por eso que el estratega aseguró que se pondrá al servicio de los jugadores para que le enseñen y no al revés.

"(Quiero) ganar. Ser loable, honesto, trabajar arduamente, respetar los lineamientos de la institución. Colaborar con los muchachos, yo trabajo para ellos. Yo no les voy a decir qué hacer, ellos me van a mostrar el camino", sentenció el entrenador en entrevista con TUDN.

El estratega se acostumbró a levantar títulos pues en su experiencia por el futbol de Malasia ganó nueve copas, es por eso que quiere replicar eso en los rojinegros y continuar en esta nueva era ganadora para ambos.

“Sí me acostumbré a ganar en el buen sentido de la palabra, me acostumbré a sentir bonito, a creer que, si se podía, a generar certeza, también Atlas y eso es lo bonito de esta unión, somos ganadores”, reconoció.

Sobre el estilo de juego, menciono dejó entre ver que priorizará los resultados sobre un juego bonito, ya que quiere continuar con el legado de Diego Cocca.

"La fórmula exacta no la sé, la llave que abre la puerta de jugar bonito, a mi estilo y ganar no la tengo, tengo intensiones positivas, pensamientos optimistas; herramientas para intentarlo, pero veremos el comportamiento del plantel, lo que me queda claro y es ineludible es que soy un hijo de los resultados como todos los que vivimos de esta profesión.

También creo plenamente que en este grupo el proceso es muy importante, vamos a llegar a un equilibrio de intentar jugar mejor y con la manera que yo quiero de manera rápida y tener los resultados que queremos. Yo quiero sumar al legado maravilloso que dejó Diego aquí, solo hay que intentarlo”.

