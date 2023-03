Benjamín Mora asegura que revertirá la situación de Atlas: 'No voy a renunciar'

Benjamín Mora, director técnico de Atlas, destacó que no renunciará a su puesto hasta no sacar al equipo adelante.

En conferencia de prensa, el estratega aseguró que buscará revertir la situación en la que actualmente se encuentra el equipo Rojinegro.

“Desde que nací no he renunciado a nada, he sido valiente para revertir las dificultades de mi vida, no voy a renunciar hasta que vea que el 100 por ciento de los jugadores está dispuesto a luchar y revertir la situación del club, mientras esté, voy a estar al pie del cañón, en primera fila, para intentar revertir la situación”, sentenció Mora.

De igual manera, Benjamín Mora aclaró que en el vestidor de Atlas no existen divisiones como se había rumorado.

“El equipo está más unido que nunca, más fuerte que nunca, no tiene divisiones en el interior, está conducido como me identifico, con el objetivo de los muchachos y en los fracasos sale la fuerza para revertirlo. No me voy a rendir hasta lograr que el equipo se reencuentre con el gol y con los puntos”.

Atlas suma 11 partidos al hilo sin victorias y hasta el momento sólo ha ganado una vez en lo que va del certamen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAESTRA DE PREESCOLAR MUESTRA MENSAJES QUE LE ENVÍAN PAPÁS DE SUS ALUMNOS