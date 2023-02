Benjamín Mora: 'Yo también estoy molesto por no ganar'

Después de un Bicampeonato y ya sin Diego Cocca en el banquillo, parece que el matrimonio del Atlas con su afición llegó a su punto más bajo en los últimos torneos.

Y es que en siete partidos del Clausura 2023, los Zorros sólo han cosechado un triunfo, a cambio de cuatro empates y dos derrotas, la más reciente ante Tigres en casa, misma que provocó los reclamos y abucheos de la parcialidad rojinegra.

"La afición tiene razón, ellos vienen a ver ganar a su equipo y no lo conseguimos. Lo intentamos, tratamos de tener posibilidades en el partido y las probabilidades desde el inicio, yendo a buscar el partido.

"La afición está en su derecho, yo también estoy molesto por no ganar. Nada más que decir que lamentamos no ganar y no haber sumado en este partido, pero seguiremos trabajando lo mejor que podamos", aseguró Benjamín Mora, técnico del Atlas después del juego.

Estoy definitivamente triste por no lograr el objetivo que queríamos que era sumar, pero al mismo tiempo soy más mesurado en el análisis. Trato de construir desde los cimientos. Tenemos que apretar el paso, tenemos que apretar las tuercas de este auto que está queriendo llegar a la velocidad que pretendemos", agregó el estratega.

