Brian Lozano ya no entra en planes de Atlas

El atacante de uruguayo, Brian Lozano está viviendo su última etapa con los Rojinegros del Atlas, luego de que la directiva de los avisó que ya no entra en planes para continuar con la institución.

Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que la directiva rojinegra, ya le informó al futbolista que no entra en planes, por lo que buscan llegar a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato.

Lozano saldrá de la institución rojinegra | IMAGO 7

Hasta el momento no se ha confirmado la desvinculación del futbolista charrúa. No obstante, se le notificó que ya no entraba en planes, aunque no ha finiquitado su acuerdo con la institución.

Se espera que en los próximos días tanto el jugador como la directiva puedan llegar a un acuerdo para desvincular el contrato, mismo que concluía en diciembre de este año.

Lozano no jugaba desde 2023 con los rojinegros | IMAGO 7

¿Desde cuándo no juega Lozano con Atlas?

Brian Lozano no juega con los Atlas desde el 7 de octubre de 2023, cuando en el Apertura 2023 nuevamente se lesionó en el Clásico Tapatío disputado en la cancha del Estadio Akron.

Los números de Brian Lozano

El uruguayo llegó al club en enero de 2023 y desde entonces disputó 30 compromisos, con siete goles y dos asistencias. Por lo que no fue su paso más productivo.

