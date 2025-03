‘Gallito’ Vázquez pide a jóvenes de Chivas aprender de 'Chicharito'

El ex jugador de Chivas, José Juan “Gallito” Vázquez, aseguró que Javier “Chicharito” Hernández es un futbolista que los jóvenes tiene que aprovechar al delantero en El Rebaño, luego de que tienen que aprender todo lo bueno del goleado histórico de la Selección Mexicana.

En entrevista para RÉCORD, el cinco veces campeón con Guadalajara aseguró que visualiza a un Javier Hernández más agresivo y que está disfrutando sus últimos años como futbolista. “Yo lo vi en estos últimos partidos y lo he visto diferente más agresivo, presiona y eso es él tiene que hace, al final de cuentas es eso disfrutar de lo mismo que uno está haciendo, ya en los últimos años disfrutarlo".

"Yo sé que lo hace porque es un profesional, es un jugador que te puede transmitir muchas cosas y eso los chicos deberían de serlo; o 'Chicharito' ser una inspiración, que los jóvenes tienen que aprovechar, el pedirle consejos todas las cosas buenas que tenga él pues agarrarlas”, señaló.

Gallito pide a jugadores seguir de ejemplo a Chicharito | IMAGO 7

Gallito Vázquez consideró que Gerardo Espinoza sí cambió al equipo

De igual manea puntualizó en que le agrada la llegada de Gerardo Espinoza, debido a que ve un cambio en el equipo. Además de que considera que hay un plantel con potencial para obtener el campeonato.

“Espinoza me gustó; yo creo que se le vio un cambio al equipo, un poquito más agresivo más dinámico y la verdad que eso me gusta, eso es lo que me gusta de Chivas, porque es el Chivas que fue el último campeón que así nos caracterizaba, un equipo que iba que metía y corría".

“Tuve la oportunidad de quedar campeón y hay muy buenos compañeros muy buenos compañeros que me tocó, ahora veo a los chavos a los jóvenes que van saliendo y tienen mucho talento y creo que ese equipo sabiéndolo llevar el cuerpo técnico pasa y sacando su mejor potencial yo creo que está para grandes cosas”, agregó.

Gallito Vázquez recordó su etapa en Chivas | IMAGO 7

Vázquez ve responsables a los jugadores del mal paso de Chivas

Al final, enfatizó que el mal paso del equipo tiene que ver única y exclusivamente con los jugadores. “El jugador es clave, cuenta con quien te rodeas que haces día a día, después ya viene de la mano con el cuerpo técnico, su estilo de juego que es lo que quiere, porque cuando estamos todos quieren trascender es cuando de verdad se puede".

"Si unos van para un lado, otros para otro, no se da. Pero eso pasa muchas veces, no hay que echarle la culpa ni a la afición, ni al directivo, creo que ellos son los que todos los días, se dan cuenta realmente qué es lo que pasa, entonces no queda más que cerrar filas”, concluyó.

Gallito cree que los jugadores son responsables | IMAGO 7