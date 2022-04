Camilo Vargas previo a juego 100 con Atlas: 'De momentos no tan buenos, empezamos a creer'

Esta jueves cuando Atlas reciba al Necaxa, el portero Camilo Vargas cumplirá 100 partidos defendiendo el arco rojinegro y con motivo de su reciente renovación hasta 2026 con La Academia, el colombiano habló sobre su estancia en la Perla Tapatía.

“Una gran emoción, sin duda, el debutar en un equipo siempre va a marcar una pauta y va a quedar en el recuerdo de todo jugador. Fue un partido difícil donde no pudimos abrir el marcador, pero nos logramos poner al frente y gracias a Dios pude contribuir al triunfo con un par de atajadas”, comentó el guardameta.

Aunque el colombiano ha tenido buenos y malos momentos con los Zorros, Vargas se ha ganado el cariño de la afición rojinegra; sin embargo, tras su debut, las situaciones difíciles fueron las que forjaron al equipo a pelear por el tan anhelado campeonato.

"Se recuerda mucho el torneo del campeonato, pero creo que los torneos anteriores también fueron muy importantes, esos momentos no tan buenos que vivieron que cada triunfo y cada logro se valorará más. Fue ahí cuando empezamos a creer en todo lo que podíamos lograr y nos dimos cuenta de que éramos capaces de transformar la historia del club”, indicó.

Por otra parte, el arquero reconoció que los aficionados del Atlas son muy exigentes, quienes valoran el esfuerzo que hace el equipo cada fin de semana y esta noche ante los hidrocálidos no será la excepción.

"La Fiel valora mucho el sacrificio y la entrega. Es una afición exigente, es por eso que poder ganarme su cariño, me llenó de compromiso fecha tras fecha. Si bien, yo en la Liga MX no tenía un nombre conocido, con el paso de los partidos una de mis mayores motivaciones era hacer que la gente me reconociera, identificara mi trabajo y así poder seguir ayudando al club”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: CAMILO VARGAS RENOVÓ CON LOS ROJINEGROS HASTA 2026