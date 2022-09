Cocca tras la derrota de Atlas en Campeones Cup: 'El equipo está mal, dolido'

No están bien. Atlas cayó este miércoles ante el New York City FC de la MLS en la Campeones Cup, y tras la derrota de su equipo, Diego Cocca señaló que los jugadores están dolidos y que tienen mucho que aprender después de ser Bicampeones de la Liga MX.

“Era un partido muy importante, estamos dolidos, el equipo no está bien, hizo un gran esfuerzo, pero no le alcanzó. Felicitar al rival que hizo un buen partido y fueron los justos vencedores.

“Tenemos mucho que aprender, no solo de este partido sino de todo el semestre. Es difícil ganar algo, pero es mucho más difícil volver a ganar. Este equipo fue Bicampeón, es una enseñanza para no aprender los mismos errores, la idea es aprender para no cometer los mismos errores”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Para llegar aquí, hay una larga historia de intensidad y amor por los colores. Nos vamos con mucho dolor, pero con el objetivo de volver a disputar esta Final muy pronto. ¡Gracias por acompañarnos en esta aventura, Fiel! #SomosMásRojinegros pic.twitter.com/4QaXhTBM6b — Atlas FC (@AtlasFC) September 15, 2022

Dos goles del NYC, uno en la primera parte y otro en la segunda, pero ambos en los primeros minutos, fueron suficientes para que el Atlas no tuviera respuesta a pesar de que buscó y, de hecho, le marcaron uno en fuera de lugar. Por eso, Diego Cocca felicitó al rival.

“Es un muy buen equipo, tiene jugadores que tienen una técnica y velocidad muy buenas. Más allá de que no están en un buen momento, sabíamos que tenían jugadores determinantes y nos costó entrar al partido y ponernos a competir. Tuvimos que salir a buscar el partido y dejamos espacios”, finalizó el mandamás rojinegro.

