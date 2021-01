Diego Cocca: 'No me interesa el cociente en lo más mínimo'

A pesar de que por lo menos este año futbolístico no habrá descenso deportivo, el equipo que quedé en el último lugar de la tabla porcentual tendrá que desembolsar 120 millones de pesos.

Y es el Atlas el que en estos momentos ocupa esta posición con 0.9070 de promedio en los últimos tres años; sin embargo, para el técnico rojinegro, Diego Cocca, ese es un tema que no le interesar tocar.

"La verdad yo en lo personal no me interesa el cociente en lo más mínimo, a mí y al equipo lo que nos interesa es entrar a la cancha y transmitir todo lo que hemos trabajado y todo lo que sentimos, somos privilegiados porque podemos vivir es este hermoso deporte y queremos contagiarlo, si nosotros pensamos positivo seguro todo se acomoda y los resultados se van a dar, estamos en la etapa de búsqueda para volver a la esencia y ser ese equipo alegre", reveló el estratega argentino en entrevista para TUDN.

Aunque Cocca sí se mostró preocupado por aspectos puntuales dentro de su escuadra que no les han permitido sumar unidades en el inicio del torneo.

"Esa es la cuestión, pasa pura y exclusivamente por una parte mental y de eso no tengo ni la más mínima duda, yo dije que estoy frustrado porque es una realidad, soy sincero y digo lo que me pasa, ahora el problema es que yo use de excusa esa frustración y diga: 'Ya, estoy frustrado, ya está, no puedo con esto' yo estoy frustrado porque lo que veo de este equipo en el trabajo de la semana y lo que hicimos en pretemporada no es lo que he visto en estos dos partidos, me frustra y me da bronca, pero también me da energía para poder encontrar una solución y darle la vuelta a esto", reveló el timonel de la Academia.

Este sábado, los Zorros reciben a Tigres en el Estadio Jalisco con la consigna de obtener sus primeros puntos en el Guard1anes 2021.

