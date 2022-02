Emanuel Aguilera: ‘Atlas ha generado un respeto ante los rivales’

A pesar de ya haber tenido minutos como jugador del Atlas, Emanuel Aguilera fue presentado como el nuevo refuerzo de La Academia y destacó el buen funcionamiento del equipo, mismo que se ha ganado el respeto tras ganar el título del Apertura 2021.

“Por lo que ha logrado y lo que ha venido haciendo, Atlas ha generado un respeto ante los rivales, y no es poca cosa, sino por todo lo que ha venido haciendo, por cómo arrancó este torneo contra grandes equipos en el inició, no hay rival fácil en la liga, eso creo yo es lo que he visto”, mencionó Aguilera.

Además, el exfutbolista del las Águilas señaló que decidió fichar con los Zorros porque conocía el trabajo de Cocca y fue el primer equipo que se acercó al jugador argentino ante su inminente salida.

“Llegué a este club porque fue el primero que me buscó ante la posibilidad de mi salida de América, a parte ya conocía a Diego, él sabe lo que yo le puedo aportar como jugador y como persona. Eso me motivó a venir acá y también por lo que logró el Atlas el torneo pasado de haber salido Campeón”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: AVILÉS HURTADO ANOTÓ UN GOLAZO DE CHILENA EN PARTIDO VS NECAXA