Furch previo a las Semis vs Tigres: “Queremos acostumbrarnos a ganar campeonatos”

Julio Furch confía en que Atlas podrá derrotar a Tigres en el Estadio Jalisco y de esa manera poner un pie en la Final del Clausura 2022, pues ve a sus compañeros muy motivados luego de que eliminaron a Chivas.

El delantero de los Zorros sueña con el bicampeonato y sabe que para lograrlo tendrán que ganarles a los mejores equipos de la Liga MX.

“Es un rival muy fuerte, tiene uno de los mejores planteles, grandes jugadores que ya llevan mucho tiempo en la liga, compitiendo y ganando títulos. Nosotros queremos acostumbrarnos a ganar campeonatos. Creo que para volver a levantar el trofeo hay que ganarles a los mejores”, mencionó en conferencia de prensa.

Será un partido interesante, pues se enfrentarán Atlas y Tigres, la mejor defensa contra el mejor ataque, respectivamente: “Estos son partidos más cerrados, creo que no son tan abiertos. No hay que regalar ningún minuto, eso va a ser fundamental. Nosotros en defensiva sabemos el trabajo que hacemos todos, porque desde arriba nos toca empezar presionando siempre y tratar de que la jugada no salga limpia. Es un trabajo de los 11. Hay que hacer un gran trabajo para contrarrestar su ofensiva, porque individual y colectivamente hacen las cosas muy bien”, añadió.

Julio Furch desea que Atlas tenga una buena racha y gane varios títulos, como en su momento lo hicieron Santos Laguna y Tigres.

“Es loque queremos. Cuando me tocó llegar vi un club que estaba creciendo. Ojalá que nos toque vivir esa etapa. Es lindo pelear por el título y estar en torneos internacionales. Se está generando algo lindo entre aficionados y jugadores”, finalizó.

