Gonzalo Pineda acepta que los triunfos con remontada 'no le encantan'

Atlas está enrachado y buscará una nueva victoria cuando reciba a América. Previo al partido, sin embargo, Gonzalo Pineda aceptó que no ha estado confirme con sus recientes resultados pues, a pesar del triunfo el equipo ha sufrido más de lo que quisiera.

Los rojinegros viene de vencer a Atlético de San Luis y a Tijuana. En ambos encuentros, el equipo se fue abajo muy pronto en el marcador y tuvo que remar contracorriente para sacar el resultado, algo que, para Gonzalo Pineda es ‘ganar a lo Atlas’.

Han logrado darle la vuelta a los resultados | IMAGO7

Sin embargo, el entrenador rojinegro aceptó que necesitan evitar irse abajo en el marcador pues, sacar resultados de esta forma ‘no es sostenible’. Para el DT su equipo debe ser más dominante para poder competir por el título.

"Ya, por favor, que aquí paren esto de las remontadas… Te diría que no puedes negar un poco la historia de este equipo, de A lo Atlas y toda esta parte de que al final sufrir un poquito y tal. No me encanta porque creo que no es sostenible en el tiempo. Creo que, en el tiempo, para poder ser un equipo protagonista --a donde queremos llegar-- tenemos que ser mucho más dominantes, anotar primero, que estadísticamente el que anota primero tiene más probabilidades de llevarse los tres puntos", reveló el DT en entrevista para ESPN.

Quiere dominar en los partidos | IMAGO7

Atlas en el Clausura

Los rojinegros llegan al partido ante América de Jornada 12 con las miras de entrar al top 10 teniendo 13 puntos tras tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Ahora buscan el triunfo para poder soñar con el Play-in.

Quieren estar en el Top 10 | MEXSPORT

