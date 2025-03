Eduardo Berizzo acepta preocupación tras una nueva derrota: 'Tenemos que trabajar y mejorar'

Aprietan el botón de pánico. León sumó una nueva derrota y ahora podrían perder el liderato del torneo. Es por esto que, tras la derrota de este viernes ante Necaxa, Eduardo Berizzo confesó estar preocupado con el funcionamiento de su equipo.

El entrenador de la Fiera aceptó que su equipo no ha tenido su mejor nivel, en los últimos partidos y los resultados lo demuestras. Ante esto aseguró que deben seguir trabajando para mejorar y así poder volver a ser el mejor equipo del Clausura.

“Lo que más me preocupó fue recibir el segundo gol, una incapacidad para controlar y eso complica el partido… Fue un partido complicado, pero tenemos que trabajar y mejorar, de eso no hay duda y lo vamos a hacer.

“Me preocupan algunos detalles del juego, debemos gestionarlos mejor. Tenemos que encontrar variantes que la gente que no ha tenido más partidos se ponga a nivel de todos, que el equipo sostenga el control del partido, no cometa el fallo del segundo gol”, reveló el entrenador en conferencia de prensa.

León en el Clausura

La Fiera había sido el mejor equipo de todo el torneo hasta hace dos fechas sumando ocho triunfos, dos empates y ninguna derrota. Sin embargo, ahora suman dos descalabros consecutivos y podrían perder el liderato con una victoria de América.

Afortunadamente para Berizzo y León, tendrán 15 días para dejar las derrotas atrás y alistarse para enfrentar a Pumas en la siguiente jornada, buscando recuperar su nivel.

