Alexis Vega no se pone límites con Toluca en el Clausura 2025: "Tengo mucho techo por alcanzar"

Con una asistencia y un gol, Alexis Vega comandó una nueva victoria de Toluca en el Clausura 2025. En esta ocasión fue contra Puebla que el delantero confirmó que atraviesa un gran momento en la Liga MX.

Sin embargo, la figura de los Diablos Rojos no se conforma, pues todavía tiene mucho por dar en el torneo. "Estoy muy contento con como estoy jugando; estoy pasando por un buen momento".

Alexis Vega se ha convertido en un pilar de Toluca | IMAGO 7

"Siento que tengo mucho techo por alcanzar y partido a partido me he encontrado bastante bien con Paulinho; con todos los que juego arriba me he encontrado bien y esperamos seguir por ese camino", declaró en entrevista con Fox Sports.

Alexis Vega compara a Antonio Mohamed con Renato Paiva

Con ocho goles y seis asistencias, Vega superó ya sus registros en el Clausura 2024 -su primer torneo de regreso en el equipo escarlata- y en general es su mejor marca en toda su carrera en Liga MX.

Y aunque consideró que gran parte ha sido gracias a Antonio 'Turco' Mohamed, también le dio su mérito a Renato Paiva. "Me ayudó muchísmo porque venía de no jugar en Chivas; después me da la confianza de poder desarrollarme, poder jugar libre".

Alexis agradeció el aporte de ambos estrategas | IMAGO 7

"Le agradezco muchísimo", y enfatizó que ambos son estrategas distintos, pero que el actual técnico de los Diablos también le ha dado mucha confianza. "También el tipo de sistema y mis compañeros me han ayudado muchísimo".

¿Cuándo juega Toluca de nuevo?

El próximo compromiso del conjunto mexiquense es el sábado 29 de marzo, tras la Fecha FIFA, ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Vega ha tenido un memorable torneo con Toluca | IMAGO 7