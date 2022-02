Irarragorri sobre regreso de Guardado al Atlas: 'Hoy no estamos para considerar eso'

En días recientes Andrés Guardado descartó fichar pronto con el Atlas aunque reconoció que es el equipo de sus amores y le gustaría retirarse ahí.

"El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o creen que no puedas ayudar en nada", fueron las palabras de Guardado, mismas que fueron retomadas por Alejandro Irarragorri, quien descartó la llegada del Principito en futuro cercano.

"Nuestro momento futbolístico no está para considerar eso, y ya veremos, al tiempo", reveló Irarragori en conferencia de prensa.

“Con Andrés (Guardado) yo hablé personalmente en el 2019. Lo invité a jugar. Hicimos una oferta importante por él y en su momento declinó. Leí algunas de sus declaraciones, pero nuestro momento hoy no está para considerar eso”: Alejandro Irarragorri. @ASMexico pic.twitter.com/TSVZAjkcpf — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 23, 2022

"Las puertas están abiertas para todo mundo que quiera construir, que tenga valor que agregar y que tenga una convicción y una pasión de trabajar y generar valor", agregó.

Además, el mandamás de Grupo Orlegi coincidió en lo dicho por Guardado sobre un contacto reciente.

"Con Andrés hablé personalmente en 2019 cuando hicimos la adquisición del equipo. Lo invité a trabajar, a jugar pues, hicimos una oferta importante por él y en su momento declinó porque tenía en su parte profesional y personal otras miras y otros planes. Hoy no sé cuál sea su situación", sentenció.

