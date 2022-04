Jairo Torres previo a partir a la MLS: ‘Me voy tranquilo de Atlas, cumplí con ser campeón’

Este sábado el jugador del Atlas Jairo Torres, jugará su último partido como rojinegro ante los Tigres en el Estadio Jalisco, pues tendrá que reportarse con el Chicago Fire de la MLS después de dicho encuentro.

Antes de partir con rumbo a los Estados Unidos, Torres confesó que está cumpliendo sus sueños, pues primero tenía como meta salir Campeón con La Academia, cosa que sucedió en diciembre de 2021, y después emigrar de México.

“Mi sueño era quedar Campeón con el Atlas y emigrar, ya cumplí una parte, y ahora a seguir mi carrera en otra parte. Si tomé la opción es para ver para delante, aquí llevaba mucho tiempo, es dar un paso más hacia mi carrera”, dijo Jairo en conferencia.

Además, señaló que deja a los Zorros con tranquilidad, pues fue un jugador que aportó mucho a la historia del equipo de Jalisco. “He sido un jugador que quería aportar al club, lo conseguí junto con mis compañeros.

“Me voy tranquilo y en paz con el club, cumplí el ser Campeón me voy bien con todos, técnico, jugadores directiva, ya cumplí con el Atlas”, agregó.

Fue en 2016 cuando debutó con el Atlas, por lo que dejar al equipo que llegó desde los nueve años, es nostálgico para Jairo Torres.

“Estoy un poco nostálgico porque aquí estoy desde los nueve años, es la institución que me dio todo, me abrió las puertas, le devolví algo de lo mucho que me dio, y sí estoy un poco nostálgico porque son mis últimos momentos”, comentó.

Fue en la ventana de transferencias de enero cuando el Atlas y Chicago Fire llegaron a un acuerdo por el canterano, quien solo juagaría la fase regular y es por eso que este sábado jugara su último partido en la Liga MX.

Ante esto, Torres comentó que dará todo vs Tigres para quedar en los primeros puestos del campeonato y pasar a Liguilla directa. Y finalizó que estará al pendiente del equipo a la distancia.

“Lo hemos hablado, sueño como el torneo pasado, me voy, pero mis compañeros quedan para pelear el bicampeonato, y ya me dijeron que me van a mandar la medalla. Nosotros sabemos que con una victoria quedamos en puestos de Liguilla.

“Es una parte complicada terminar el torneo e irte y que tus compañeros se queden, pero siempre voy a estar al pendiente del club y mis compañeros, pero debo concentrarme en el Chicago Fire y dar mi mejor esfuerzo allá”, finalizó.

