José Riestra reconoce que nunca pudo generar conexión para tener a la Fiel en el Estadio Jalisco

El Director Global de Fútbol de Orlegi Sports, José Riestra en entrevista para RÉCORD, reconoció que su mayor pendiente como Presidente del Atlas fue que nunca logró generar conexión con la afición Rojinegra, esto con la finalidad de tener mejores entradas en el Estadio Jalisco.

“Fue uno de los grandes sinsabores o un sabor de boca que nunca me dejó contento, el no haber logrado generar esa conexión con nuestra afición y poderla tener más presente en el estadio.

“Sé que todavía hay un gran camino por recorrer, estoy seguro que hoy las personas que se quedan al frente lo estarán buscando y estarán viendo cómo mejorar esa experiencia, pero claro que es un gran reto cómo acercar más a la fiel al estadio y al equipo”, señaló.

De igual manera, estableció que por el momento no tienen un proyecto para un nuevo estadio para el Atlas, sin embargo, pretenden trabajar de la mano con Clubes Unidos del Estadio Jalisco para darle una mejor experiencia al aficionado.

“Hemos trabajado, si bien es cierto, no en el proyecto de un nuevo estadio al día de hoy, pero sí hemos trabajado muy de la mano con Clubes Unidos, que son los copropietarios del estadio, en cómo mejorar esa experiencia, créeme que día a día en la organización, no sólo cuando a mí me tocó ser presidente, sino en todo lo que rodea a la organización la importancia de cómo generar este vínculo y cómo mejorar la experiencia del aficionado siempre está y sabemos que hay que dedicarle más tiempo”, agregó.

Al final reconoció que se han tenido reuniones con el personal de seguridad para reducir los incidentes entre aficionados y policía, esto ante las múltiples quejas de los seguidores en el estadio jalisco, por las formas en las que se manejan al aficionado.

“La cantidad de reuniones que se tienen tanto con la policía local, municipal, estatal, con la misma seguridad privada, buscando justamente eso, que haya una forma donde el aficionado se sienta mejor al ir al estadio. Obviamente hay cosas que no controlamos, hay otras que hemos fallado y que estamos conscientes de que no se tienen que volver a suceder, pero siempre en el afán de buscar una mejor experiencia, un mejor estadio y una mejor situación”, concluyó.

