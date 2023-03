Julián Quiñones, delantero colombiano del Atlas, se rehusó a ingresar al campo para jugar ante el Olimpia de Honduras, debido a que no se sentía bien para participar en el encuentro.

"No está lesionado, él manifestó que no estaba al 100 por ciento para jugar. Me pidió comprensión para no participar. Esa es la razón", comentó en conferencia de prensa postpartido el director técnico delconjunto tapatío, Benjamín Mora.

Quiñones, que ha participado en 10 juegos de Liga MX con el Atlas, todos como titular y suma 900 minutos, acumula cuatro goles en el torneo liguero.Además, el delantero, intervenido quirúrgicamente a finales del 2022, fue objeto de rumores que apuntaban a un posible traspaso a la Premier League de Inglaterra, debido a que fue pieza clave en el bicampeonato rojinegro.

El delantero, que llegó al equipo tapatío en el 2021, y que salió al banquillo en el duelo ante los hondureños, se perdió de forma sorpresiva el duelo en el que el Atlas cayó ante el conjunto catracho por 4-1, complicando así su participación en la Liga de Campeones de Concacaf.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAIME LOZANO, EN LA MIRA DE GRUPO ORLEGI