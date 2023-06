¿Julio Furch dejará al Atlas para jugar en Boca Juniors? 'Sería un lindo sueño'

Julio Furch termina contrato con el Atlas en diciembre, por lo que a partir de este 1 de julio el argentino podrá negociar con cualquier equipo para jugar ahí desde enero de 2024 y Boca Juniors parece ser la mejor opción.

Medios argentinos ya colocaban a Furch en dicho equipo desde hace ya vario tiempo, y ahora que el fin con La Academia se acerca, sería 'un lindo sueño' para Julio el vestir la playera de Boca.

"Todavía no hay nada, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota, pero no hay nada. El cariño a Boca lo tengo desde niño. Sería un lindo sueño si el día de mañana se llega a dar.

"Pero lo digo, son solo rumores que salieron. Me mantengo tranquilo, enfocado en la Pretemporada y llegará el momento para hablar", dijo Furch en conferencia de prensa.

Julio Furch y el Atlas enfrentarán a Cruz Azul en la Jornada 1 del Apertura 2023 en el Jalisco el 1 de julio, por lo que tendrán una difícil tarea desde el primer juego del próximo torneo de la Liga MX.

