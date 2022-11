Omar Bravo sobre su fichaje con Atlas: 'Fue la decisión más difícil de mi carrera'

Omar Bravo es una leyenda de Chivas, pues es el máximo anotador histórico del club tapatío. Sin embargo, el exfutbolista tuvo un breve paso por el Atlas, rival del Rebaño, donde tuvo buenas actuaciones bajo el mando de Tomás Boy.

Durante una entrevista con su excompañero Ramón Morales, el mundialista en 2006 indicó que el haber fichado por los Rojinegros fue la decisión más complicada que ha tomado pues aunque llegó procedente de Cruz Azul, la gente lo recordaba más por su etapa con el equipo de los Vergara.

"Es la decisión más difícil de mi carrera fichar con el Atlas, porque valía madre que viniera de Cruz Azul, la gente me etiqueta con Chivas, entonces yo sabía que esa parte no iba a pasar desapercibida, solamente tuve dos horas para decidir. Me llamó Tomás Boy para ir al Atlas y le dije que estaba cabrón por las aficiones, le dije que lo iba a pensar y les dije que sí", mencionó.

De igual manera, Omar Bravo recordó su etapa por el futbol español, donde señaló que le hubiera gustado más conocer sobre el equipo al que llegaba (Deportivo La Coruña) y haberlo hecho cuando era más joven.

"En el tema de la Coruña había mucha desinformación en mi traspaso, me hubiese gustado informarme más al equipo al que llegaba e irme más joven. Son cosas que pasan, era complicado competir y eso fue complicado para mí", explicó.

Por último, el exdelantero aseguró que antes de retirarse no dimensionaba el hecho de ser el máximo anotador histórico de Chivas, por lo que ahora lejos de la cancha se da cuenta de la importancia que tuvo en el club tapatío.

"Ahora que estoy retirado le doy ya la justa medida, sé lo que representa el Guadalajara para mucha gente, que este allá arriba me hace pensar que tuve un papel muy digno en el club y que de alguna manera traté de dejar algo", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: BUSCÓ AL GRANDA CON LA FINALIDAD DE EXTENDER EL PRÉSTAMO DE LUIS ABRAM