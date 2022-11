Cruz Azul: Carrera y Lotti arribaron a la CDMX para cerrar su fichaje con La Máquina

Ramiro Carrera y Augusto Lotti ya están en México para reforzar a Cruz Azul de cara al Clausura 2023.

La dupla Argentina aterrizó durante la mañana de este sábado y tendrán que presentar las pruebas médicas de rigor antes de firmar su contrato con La Máquina.

“La verdad que bueno, a uno lo pone muy contento tener esta oportunidad, es muy bonito poder venir un club tan grande como lo es Cruz Azul. Espero estar a la altura de las circunstancias de este club”, señaló Ramiro Carrera.

¡LLEGARON LOS REFUERZOS CELESTES! Ramiro Carrera y Augusto Lotti arribaron a la CDMX para reportar con Cruz Azul y ponerse a las órdenes del Potro Gutiérrez. ¡Se está armando la Máquina! : @Armand_Mel91 https://t.co/nVXYfwMRuY pic.twitter.com/vWrEe7JVsz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 5, 2022

“La negociación se dio bastante rápido, quedaban unas cuatro o cinco fechas cuando se empezó hablar, y yo tuve la suerte de que todo se dio muy rápido, prácticamente al otro día de vacaciones y a partir para México”, añadió.

Por su parte, Augusto Lotti mencionó que desde que supo del interés de Cruz Azul no se lo pensó dls veces para aceptar la propuesta.

“Yo creo que no había nada que pensar, como dije recién, cuando me comentaron del interés y que estaba en la posibilidad de estar en el equipo, no tuve ni que pensarlo, para mí es un orgullo estar acá “, explicó.

“A mí lo que me convenció es que es un equipo grande, es un equipo muy conocido y lo primero que me dijeron cuando tenga oportunidad de venir aquí, era por favor déjeme ir porque es una oportunidad muy linda para mí y como te digo, estoy acá y ojalá pueda aprovechar al 100%“, finalizó.

