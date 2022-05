Riestra sobre el 'apodo' de 'Ratlas': 'No me quita el sueño, estamos concentrados en lo nuestro'

Atlas se convirtió en el tercer Bicampeón en la historia de los torneos cortos, sin embargo, los usuarios de redes sociales explotaron tras el triunfo del equipo rojinegro ante Pachuca. Incluso los internautas hicieron tendencia la palabra 'Ratlas', pues consideran que el campeonato de los tapatíos fue robado.

Ante esta situación, José Riestra, presidente del club, declaró en entrevista con W Deportes que el nuevo 'apodo' del actual Campeón le tiene sin cuidado, pues asegura que ahora se buscan pretextos para demeritar el título del cuadro dirigido por Diego Cocca.

"No me quita el sueño, yo sigo trabajando en lo nuestro. Lo he dicho, el trabajo que ha hecho este cuerpo técnico, jugadores, es increíble lo que se ha logrado, lo que se ha transformado. Fueron 70 años que el Atlas no consiguió nada, y ahora que consigue buscan el pretexto del porqué se consiguió. Así como antes se buscaba el pretexto para decir por qué no se hacía.

Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, las redes sociales sabemos cómo son. Muy fácil emitir un juicio sin tener pruebas, especular, decir le voy a un equipo y al día siguiente a otro y no pasa nada, pero nosotros concentrados, en lo nuestro y seguir por la misma línea que tenemos un compromiso con el futbol", mencionó.

Asimismo, Riestra fue cuestionado sobre el tema de la multipropiedad y aseguró que la Liga MX lo permitió en la Asamblea.

"Es algo que la Asamblea del futbol mexicano aprobó, habemos un par de grupos que tenemos dos clubes, por una situación donde la liga viene reformándose en esa búsqueda y es una situación que está aprobada. Hay un compromiso por parte de todos para el 2026 de buscar que eso se termine, pero no es nada que no esté permitido, no veo por qué hoy hay ese conflicto.

Pienso que es por el éxito de Orlegi que ha participado en las últimas tres Finales, que eso genere todavía más ruido, y es una buena excusa para decir 'Ah, ellos llegan porque tienen multipropiedad", indicó.

Atlas derrotó a Pachuca 3-2 en el marcador global gracias a los goles de Luis Reyes y Quiñones en la Ida, y uno más de Furch en la Vuelta. Los Rojinegros repitieron el título de la Liga MX y se consagraron Campeón de Campeones.

